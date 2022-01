Yamaha Tenere 700 Raid prawie gotowa. Pojawiły się grafiki patentowe

Yamaha Tenere 700 Raid ma też mocno zmienione siedzenie, które w znacznym stopniu zachodzi na zbiornik paliwa. Za to patent przedstawia standardowy wydech, co sugeruje, że układ Akrapovica zamontowany na prototypie będzie jedną z opcji dodatkowych. Sam silnik pozostanie bez zmian, co oznacza dwucylindrową jednostkę o pojemności 689 cm3, mocy 73 KM i momencie obrotowym 68 Nm.