Yamaha szykuje skuter elektryczny i rejestruje nazwę E01

Yamaha E01 – tak będzie się nazywał nowy elektryczny skuter japońskiej marki. Prawdopodobnie zadebiutuje on w 2021 r. i będzie sprzedawany w Europie. Wiele wskazuje na to, że będzie to elektryczny odpowiednik spalinowej "125-tki".

Yamaha E01 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Yamaha