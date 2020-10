Yamaha szykuje nowości w linii MT. W zapowiedzi niespodzianka z Polski

Yamaha opublikowała wideo, które zapowiada nowości w linii nakedów MT. Nie wiadomo dokładnie, o jaki model chodzi, ale widać tam najmocniejszą Yamahę MT-10. Dodatkowo przykuwa uwagę fakt, że wśród ujęć japońskiego miasta pojawia się panorama Warszawy.

Wideo opublikowane przez Yamahę mówi niewiele. Widać na nim model MT-10, ale nie można być do końca pewnym, że nowości będą dotyczyć tego konkretnego modelu. Możliwe też, że chodzi o całą gamę MT. Wiadomo natomiast, że na pewno chodzi o te popularne japońskie nakedy. Pod klipem pojawiły się hasztagi kojarzone właśnie z nimi - #DarkSideofJapan #HyperNaked.

Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie to odświeżenie związane z nowymi europejskimi normami emisji spalin Euro 5. W przypadku Yamahy MT-10 oznaczałoby to zmodyfikowaną wersję czterocylindrowego silnika o pojemności 998 cm3, który oddaje do dyspozycji maksymalną moc 160,4 KM przy 11 500 obr./min i maksymalny moment obrotowy 111 Nm przy 9000 obr./min.

A New Power from the Darkness

Zapowiedź ta mówi tylko, że nowość pojawi się wkrótce. Natomiast tym, co zwraca uwagę na tym enigmatycznym wideo, jest ujęcie, na którym widać panoramę Warszawy. Choć inne sceny dzieją się w Japonii, to widać, że twórcy klipu stwierdzili, iż polska stolica będzie dobrze udawać azjatycką metropolię.

Nam pozostaje czekać na kolejne informacje, które naprawdę powinny pojawić się wkrótce.