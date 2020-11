Yamaha szykuje hybrydowy skuter. Ale silnik spalinowy nie będzie go napędzał

Skuter tworzony przez Yamahę to hybryda szeregowa. Oznacza to, że do napędu służy wyłącznie silnik elektryczny, natomiast spalinowy jest jedynie generatorem prądu. Krótko mówiąc, to skuter elektryczny z własną "elektrownią" zasilaną benzyną. To nietypowe rozwiązanie, które w świecie samochodów nie zyskało dużej popularności.