Yamaha świętuje mistrzostwo Topraka Razgatlıoğlu limitowaną edycją modelu R1

Limitowana edycja specjalna Yamahy R1 będzie budowana przez Crescent Racing Pro Shop. Jest to maszyna przygotowana do jazdy na torze. Sporą zmianą jest zastosowanie wydechu Akrapoviča przygotowanego do motocykla WSBK i wyścigowego oprogramowania silnika. Dzięki temu moc na tylnym kole to 205 KM (o 20 więcej niż w przypadku standardowej Yamahy R1, a zatem ok. 220 KM mocy silnika).