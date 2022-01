Yamaha EMF to skuter przyszłości, który trafił tylko na jeden rynek

Yamaha EMF jest zatem kompatybilna z akumulatorami Gogoro, co pozwala na pełne korzystanie z tajwańskiej (i powstającej też w Chinach) infrastruktury. Za napęd odpowiada silnik o mocy 7,6 kW, czyli nieco ponad 10 KM, co czyni go odpowiednikiem spalinowych 125 cm3. Jak przystało na napęd elektryczny, w mieście można liczyć na dobre osiągi, gdyż do 50 km/h EMF rozpędza się w 3,5 s.