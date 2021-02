Wybuchła moda na motocykle z lat 80. i 90. Chcemy już nie tylko cafe racerów

Moda na motocykle w stylu lat 50. i 60. trwa w najlepsze. Oczywiście nie każdego stać, żeby kupić i wyremontować maszynę sprzed ponad pół wieku, jednak producenci wychodzą temu naprzeciw. Wiele marek oferuje modele w stylu retro nawiązujący m.in. do klasycznych cafe racerów czy scramblerów. Nawet wśród " 125-tek " i elektrycznych jednośladów jest w czym wybierać. Kanciaste motocykle z lat 80. do tej pory nie cieszyły się takim uznaniem. Z drugiej strony na rynku pojawiło się Suzuki Katana , które wygląda świetnie i jest znakiem rozpoczynającej się mody.

Motocykle z lat 80. czy 90. ostatnio częściej służyły za bazy do tworzenia customów inspirowanych dużo starszymi maszynami. Jednak same w sobie nie cieszyły się dużą popularnością. W 2020 r. się to zmieniło. Moda na maszyny z ostatnich dwóch dekad XX w. wystrzeliła. W rozmowie z Motorcycle News tłumaczył to Ciarán Perrin z firmy Extreme Trading zajmującej się sprzedażą klasycznych motocykli. Jak powiedział, w czasie pandemii wiele osób wydaje mniej pieniędzy i jeśli interesują się jednośladami, to chętnie w nie inwestują, a tu najtańszą i najprostszą opcją są właśnie klasyki z lat 80. i 90.