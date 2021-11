Włosi szykują kolejny model. Koncepcyjna Aprilia Pegaso 660 może zadebiutować na EICMA

Aprilia rozpoczęła nowe rozdanie w klasie średniej sportowym modelem RS 660 i nakedem Tuono 660. Do tych dwóch bliźniaczych motocykli ostatnio dołączył opierający się o inną ramę turystyk klasy adventure, czyli Tuareg 660. Teraz mówi się, że również on będzie miał bliźniaka i ma to być Pegaso 660.