VW pozbywa się słynnej marki? Podobno już szuka nowego właściciela

Ducati należy do Lamborghini, które należy do Audi, które należy do Volkswagena – ta złożona struktura nie ma jednak większego znaczenia. Teraz po prostu chodzi o oszczędności. Ogromne inwestycje w samochody elektryczne i wpływ pandemii koronawirusa na rynek motoryzacyjny to czynniki, które wymieniane są, gdy mówi się o tym, że Volkswagen miałby sprzedać kilka należących do niego firm.