Turystyka to nie tylko odpowiedni motocykl. BMW prezentuje nowe zestawy miękkich sakw

Każda wyprawa na motocyklu wiąże się z potrzebą zabrania bagażu. Standardem jest, że do modeli turystycznych producenci oferują różnego rodzaju kufry i sakwy. BMW wprowadza do sprzedaży nowe sakwy w różnych rozmiarach, a do kompletu można nawet dokupić plecak i torbę na biodro.

BMW przygotowało cały zestaw sakw w różnych rozmiarach. Źródło: Materiały prasowe , Fot: BMW