Triumph jeszcze bardziej obniża Tigera 1200. Tym razem zaawansowanym zawieszeniem

Tiger 1200 to topowy model adventure w gamie Triumpha i nie ma co ukrywać - jest to model dość wysoki. Odmiany GT, GT Pro i GT Explorer mają aktualnie dwa ustawienia wysokości siedzenia – 850 mm i 870 mm. W przypadku bardziej offroadowych Rally Pro i Rally Explorer jest to 875 mm i 895 mm. W ofercie już do tej pory znajdowało się opcjonalne, niższe o 20 mm siedzisko, które pozwalało zmniejszyć te wartości do 830 mm dla modeli GT i 855 mm dla Rally.