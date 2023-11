Test: Piaggio 1 Active - elektryczna podstawa

Jak i ile to jeździ?

Piaggio 1 dostępne jest w trzech wersjach - podstawowej, Plus (oznaczanej symbolem "+") oraz Active. Bazowa odmiana oferuje akumulator o pojemności 1,4 kWh, silnik 2,0 kW (szczytowo 2,2 kW) i prędkość maksymalną 45 km/h. Model, podobnie jak Plus, jest odpowiednikiem spalinowych 50 cm3, czyli można nimi jeździć na kategorię AM. Plus przede wszystkim wyróżnia się zdecydowanie większym akumulatorem 2,3 kWh, dzięki czemu zasięg w trybie standardowym wzrasta z 43 do 65 km, natomiast w trybie Eco z 55 do 90 km (wg danych producenta). Dodatkowo Plus ma 2,2 kW mocy (szczytowo 3,0 kW).