Pierwsza jazda: Vespa GTS – Włochy na dwóch kołach

Jednak, choć zabrzmi to jak truizm, vespy nie do końca kupuje się głową a sercem. Jeśli ktoś będzie chciał najbardziej praktyczny i atrakcyjny cenowo skuter na rynku, to na pewno wybierze inny model. Natomiast to vespa zapewni, że zawsze po zaparkowaniu obejrzycie się na nią tylko po to, żeby sobie p. Ja czułem też to, co w przypadku jednośladów jest niezwykle ważne – po prostu chęć pojeżdżenia vespą – nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że mam ochotę.