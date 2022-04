Test: Honda NT1100 – "Afryka" na asfalt była potrzebna

W Hondzie NT1100 jest on zestrojony tak jak w Africe Twin, a to oznacza moc 102 KM przy 7500 obr./min i moment obrotowy 104 Nm przy 6250 obr./min. Może dziś nie są to wartości robiące wrażenie, ale nowy turystyk japońskiej marki to od początku do końca motocykl, który nie stara się nikomu nic udowadniać, tylko ma być odpowiednią maszyną do konkretnego zadania, a prawda jest taka, że takie osiągi wystarczają. Honda NT1100 poradzi sobie na autostradzie, pozwoli na szybkie wyprzedzanie, a na górskich serpentynach dostarczy odpowiednich wrażeń. To solidna klasa średnia.