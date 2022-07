Test: Harley-Davidson Nightster – baby harley

Mały, ale żwawy

"Mały" to trochę nieprecyzyjne określenie. Przy ogromnym chłodzonych powietrzem silnikach Harleya-Davidsona zmniejszona wersja motoru Revolution Max może faktycznie uchodzić za mikrusa, ale nie zmienia to faktu, że i tak ma solidne 975 cm3 pojemności (w porównaniu do 1252 cm3 w większej wersji tego silnika). Oryginalnie miała trafić do nakeda Bronx, którego powstanie zostało odłożone na czas nieokreślony (który zapewne wynosi "nigdy").