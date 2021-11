Szykuje się duża premiera. MV Agusta pokaże motocykle adventure

Powstał specjalny profil na Instagramie i strona internetowa. Jednak nie odwołują się one do historii MV Agusty. Ta włoska firma jest też właścicielem innej słynnej (choć dziś nie działającej) włoskiej marki. To właśnie Cagiva przez lata była związana nie tylko z motocyklami sportowymi, ale też maszynami terenowymi i Rajdem Dakar.