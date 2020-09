Szkice pokazują jak będzie wyglądał Harley-Davidson 338R

Harley-Davidson szykuje coś wyjątkowego na rynek azjatycki. Model 338R nie będzie typowym motocyklem amerykańskiej marki. To nie duży cruiser, a mała maszyna do miasta. Za jej napęd będzie odpowiadał silnik 350 cm3, czyli mikroskopijny w porównaniu do tego, do czego przyzwyczaił nas Harley. Skąd taka konstrukcja? Harley-Davidson 338R to tak naprawdę motocykl QJ 350 chińskiej firmy Qianjiang. Otrzyma on bardziej klasyczny wygląd, ale pod spodem będzie to ta sama maszyna.