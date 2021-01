Sześciu producentów motocykli razem będzie rozwijać nowoczesne technologie

Wystarczy spojrzeć na radarowe systemy aktywnych tempomatów , które już wprowadziło do oferty lub planuje to zrobić wielu producentów jednośladów. Każdy jednak opracowuje je samemu, a to oznacza spore koszty dla każdej z firm . Podobnie sytuacja wygląda z komputerami pokładowymi, czy elektronicznymi systemami bezpieczeństwa. Tu dochodzi jeszcze jeden problem – brak kompatybilności tych rozwiązań między motocyklami różnych firm. W przyszłości może to mieć spore znaczenie.

Już dziś najnowsze motocykle naszpikowane są nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa, które monitorują pojazd i to, co się z nim dzieje. Wiemy też, że powstają bardziej zaawansowane rozwiązania i nie dziwi to, gdyż już od pewnego czasu są one dostępne w samochodach. Wszystko wskazuje też na to, że w przyszłości dla dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach niezbędne będzie przesyłanie informacji między pojazdami. A to już można uzyskać jedynie tworząc wspólne standardy.