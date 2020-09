Suzuki świętuje 100-lecie. Oto limotowany GSX-R1000R w wyjątkowych barwach

Michio Suzuki rozpoczął swój biznes tworzenia urządzeń tkackich w 1906 r., ale w obecnej formie firma została zarejestrowana w 1920 r., co oznacza, że teraz obchodzi swoje 100-lecie. Choć pierwszy silnikowy jednoślad Suzuki Power Free pojawił się w 1952 r., to właśnie edycja specjalna motocykla jest tym, co ma uświetnić tę rocznicę. Oczywiście musiał to być najszybszy obecnie produkowany model, czyli GSX-R1000R.