Suzuki GSX-8R i GSX-S1000GX, czyli dwa sposoby na uniwersalność

Szybko przekonuję się, że nie jest to jedynie GSX-8S z owiewkami sportową kierownicą. Patrząc na wgląd, a nawet dane techniczne, może się tak wydawać, jednak to nie jest przypadek, że w katalogu Suzuki model GSX-8R znajduje się w zakładce "Sport". Motocykl ten prowadzi się stabilniej niż naked, a na torze jeździ się nim łatwiej i pewniej. W końcu to, co jest zaletą "golasów" i cenimy sobie w miejskiej jeździe, to trochę co innego niż to, czego wymagamy na zamkniętej pętli, starając się o idealny i jak najszybszy przejazd.