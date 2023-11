Debiutuje Suzuki GSX-8R. Jest sportowo w sam raz

Podczas targów EICMA w Mediolanie Suzuki zaprezentowało model GSX-8R. Z jednej strony Japończycy mówią, że to motocykl sportowy, ale z drugiej podobieństwo nazwy do 8S nie jest przypadkowe. To coś więcej niż naked z owiewkami, ale z drugiej strony nie jest to ekstremalny sportowiec. I to mi pasuje.