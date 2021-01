Super Soco TS Street Hunter – nowy elektryczny model zapowiedziany

Komputerowa animacja prezentująca model Super Soco TS Street Hunter nie zdradza wiele. Nawet jeśli chodzi o wygląd, to nie zobaczyliśmy dużo więcej niż we wcześniejszych zapowiedziach nowej generacji elektrycznych motocykli tej marki. Zatem nowością jest głównie ujawnienie nazwy nowego modelu oraz fakt, że publikacja wideo zapowiada zbliżającą się premierę . Najprawdopodobniej będzie ona miała miejsce już w lutym 2021 r.

Motocykle Super Soco już do tej pory zachęcały swoim wyglądem i z tego, co mogliśmy do tej pory zobaczyć, w przypadku modelu TS Street Hunter będzie podobnie. Motocykl ten powinien prezentować się ciekawie i nowocześnie. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych modeli (co tutaj dodatkowo podkreśla nazwa) będzie to maszyna stworzona z myślą o jeździe po mieście.