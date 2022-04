Stuart Garner usłyszał wyrok. Były szef Nortona skazany

Stuart Garner jawił się jako rycerz na białym koniu, który pojawił się, żeby uratować Nortona – słynną brytyjską firmę produkującą motocykle. Jednak jego działania były dalekie od skutecznych. Firma dostała spore dofinansowanie od państwa brytyjskiego, ale to okazało się za mało. Wzięto zaliczki od klientów, którzy złożyli zamówienia na motocykle (których nie dostali), ale to też nie wystarczyło. W końcu Garner postanowił sięgnąć do jeszcze innych kieszeni, ale nie swoich.