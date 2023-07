Streetfighter V4 z akcesoriami Ducati Performance jest jeszcze lżejszy i bardziej zadziorny

Jeśli dla kogoś to wszystko, jak i agresywny wygląd Streetfightera V4 to nadal za mało, to Włosi przygotowali niego sporą listę akcesoriów Ducati Performance. Dodatki te można podzielić na trzy typy. Pierwszym są elementy z aluminium, takie jak zbiorniczki płynu hamulcowego i sprzęgła, czy zamknięcie wlewu oleju. Na liście są też sportowe manetki, które przenoszą mniej wibracji i zapewniają pewniejsze trzymanie się kierownicy.