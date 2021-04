Sprzedaż motocykli w marcu mocno w górę. Jednak to tylko część faktów

Jak informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w marcu 2021 r. zarejestrowano 3125 nowych jednośladów. W porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej oznacza to wzrost aż o 44,9 proc. Trzeba jednak pamiętać, że przez dużą część marca i kwietnia obostrzenia były bardziej restrykcyjne niż teraz i sprzedaż się niemal zatrzymała. Dlatego tegoroczny wynik lepiej porównać do tego z 2019 r. i tu już jest on niższy o 22,4 proc. Co ciekawe, znaczącą przewagę miały motocykle (2223 egzemplarze) nad motorowerami (902 sztuki) i dla tych pierwszych to najlepszy wynik w historii.