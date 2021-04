Giełda motocyklowa w czasie COVID-19. Warszawski Bazar Motocyklowy startuje na początek sezonu

Warszawski Bazar Motocyklowy to popularna wśród mieszkańców stolicy i okolic impreza. Jest to giełda motocyklowa, na której można kupić używane motocykle i skutery, ale też ubrania motocyklowe, akcesoria, części czy literaturę motocyklową. Jest to miejsce, gdzie można znaleźć też zabytkowe maszyny, a dodatkowo - spotkać sprzedawców militariów.