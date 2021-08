Słynni projektanci po 15 latach znowu współpracują. Na warsztat wzięli indiana chiefa

I tak było w rzeczywistości. Mechanicy całkowicie rozebrali indiana chiefa. Zmiany poszły tak daleko, że jest to już raczej dzieło sztuki niż motocykl do jazdy. Nie posiada on np. przedniego hamulca, a przód został całkowicie przebudowany z zamontowanym z boku amortyzatorem skrętu. Cox i Sasaki zdecydowali się też na ręczną dźwignię zmiany biegów z nożnym sprzęgłem. Oczywiście całość uzupełniają takie rzeczy jak wyjątkowy lakier i stworzone na zamówienie siedzisko.