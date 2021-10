Skutery Yamahy z nowymi kolorami. Zmiany w 7 modelach

Yamaha Tricity 300 to trójkołowy skuter z dwoma kołami z przodu. Zgodnie z przepisami mogą nim jeździć posiadacze prawa jazdy kategorii B (tak jak w przypadku motocykli 125 cm3 wymagane są 3 lata doświadczenia). Tricity 300 ma ten sam 28-konny silnik co XMax 300. Dwa nowe lakiery na 2022 r. to Petrol Blue (niebieski) i Sand Grey (piaskowy). Do tego trzecią opcją jest znany już szary Gunmetal Grey.