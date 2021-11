Skuter w stylu sportowego motocykla. Debiutuje nowa Yamaha TMax

Skuter ten otrzymał nowe owiewki, które są smuklejsze, ale też wyglądają jeszcze bardziej agresywnie niż do tej pory. Każdy element nadwozia został zaprojektowany od nowa. Popracowano też nad kształtem szyby, która poprawia sylwetkę całego skutera, a do tego ma stawiać mniejszy opór i generować mniejszy hałas dzięki specjalnemu wlotowi powietrze. To, że skuter jest węższy, przekłada się nie tylko na wygląd, ale też na większą swobodę ruchów, a więc ergonomię podczas jazdy.