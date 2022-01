Silnik spalinowy na wodór to nadzieja Japończyków. Yamaha i Kawasaki zaczyna współpracę

Skoro do tej pory silniki spalinowe na wodór wydawały się ślepą uliczką, to co się zmieniło? Warto pamiętać, że napęd wodorowy może być realizowany na dwa sposoby – właśnie poprzez silniki spalinowe, ale też (co w przypadku samochodów wydaje się mieć większy potencjał) z wykorzystaniem ogniw paliwowych, które z wodoru uzyskują energię dla silnika elektrycznego. To właśnie popularyzacja tej drugiej technologii może otworzyć drogę dla tej pierwszej.