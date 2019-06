1 z 12 Samochody taksówkarzy Wiemy, jakie modele wybierają

Wybór modelu samochodu - szczególnie używanego - nie jest łatwy. Jeśli auto zacznie się psuć, zapłacimy za to z własnej kieszeni. Nic więc dziwnego w tym, że niektórzy zmotoryzowani, dokonując wyboru, spoglądają na to, czym jeżdżą taksówkarze. Wiemy, jak wygląda to w Polsce i nie tylko.

