Najmniej awaryjne używane SUV-y

Serwis "What Car?" przeprowadził badania ankietowe wśród swoich czytelników. Dotyczyły one niezawodności używanych przez nich SUV-ów, które liczą sobie od 4 do 10 lat. Na podstawie 18 tys. deklaracji stworzono zestawienie, w którym znalazło się 10 najmniej awaryjnych SUV-ów oraz te, które nie zachwycają trwałością. Każdemu z modeli przydzielono indeks zawodności wyrażony w procentach. Im jest on wyższy, tym lepiej.