Rzuciła pracę, kupiła motocykl i ruszyła w świat. Kinga opowiada o pięciu latach w podróży

Kinga Tanajewska, Polka, która na YouTubie i Instagramie prowadzi profile On Her Bike, postanowiła zostawić za sobą życie w Australii i ruszyć sama w świat na motocyklu. Co pchnęło ją do takiej decyzji? Jaki jest idealny model na pięcioletnią podróż? Gdzie było niebezpiecznie? I jak się nie pakować? O tym wszystkim opowiedziała mi podczas rozmowy.