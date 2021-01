QJMotor SRV300 zaprezentowany. Wygląda jak harley i nie jest to przypadek

Jeszcze niedawno Harley-Davidson chciał rozszerzać ofertę na każdą możliwą rynkową niszę. Mamy elektryczny model LiveWire , niedługo do oferty dołączy Pan America , czyli model typu adventure. Jednak nowe szefostwo amerykańskiej marki postanowiło przyjąć dokładnie odwrotną politykę i skupić się na tym, co jest najważniejsze w ofercie marki z Milwaukee, a z reszty projektów się wycofać. W ten sposób z planów zniknął model Bronx . Natomiast w Chinach przez firmę Qianjiang Motorcycle miał być produkowany Harley-Davidson HD350 .

Nie miał być to cruiser, a raczej typowa azjatycka "350-tka" z harleyowymi akcentami stylistycznymi. Nie wiadomo co z tym modelem, ale Qianjiang Motorcycle pokazał właśnie zapowiedź sprzedawanego pod swoją marką modelu QJMotor SRV300. Jest on o tyle ciekawy, że mimo małego silnika, wygląda jak harley-davidson. Można się spodziewać, że za napęd tej maszyny będzie odpowiadać dwucylindrowa widlasta jednostka o pojemności 338 cm3, która znana jest m.in. z motocykli Benelli.