Przez 17 godzin czekał na pomoc przy autostradzie. Mężczyznę uratowali policjanci

Pan Zbyszek jechał z Warszawy do Łodzi, kiedy w jego volkswagenie skończyło się paliwo. Zatrzymał się na MOP-ie i szukał pomocy wśród znajomych oraz przejezdnych. Dopiero funkcjonariusze z patrolu policji pożyczyli mu olej napędowy.

O sprawie poinformował portal TVN24.pl. Pan Zbyszek ma 40 lat i pojechał do Warszawy, by tam rozpocząć pracę na budowie. Do dostawczego volkswagena zapakował cały swój dobytek – miał zostać w stolicy na dłużej. Gdy dojechał na miejsce dowiedział się, że nie ma dla niego wakatu, więc zawrócił do Łodzi.