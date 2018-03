Przełomowy wyrok ws. silników diesla. Kierowca dostanie nowy samochód

Sąd w Hamburgu przyznał rację właścicielowi Volkswagena Tiguana, który wniósł skargę w związku z fałszowaniem wysokości emisji spalin. Dostanie od koncernu nowe auto.

Trzy lata temu mężczyzna kupił Tiguana, który jak się okazało, należał do wielu pojazdów marki Volkswagen z oprogramowaniem fałszującym stopień emisji spalin. Sąd przyznał mu prawo do odszkodowania, co w praktyce oznacza, że dostanie nowe auto od producenta.