Przegapiłeś Triumpha w wersji Jamesa Bonda? Zamiast niego możesz kupić NFT

Co ciekawe, Triumph Scrambler 1200 Bond Edition trafił do sprzedaży już w 2020 r. Miało to mieć miejsce chwilę przed premierą filmu, ale ta z powodu pandemii została przeniesiona. Dlatego jesienią Triumph postanowił wypuścić model Tiger 900 Bond Edition. Jak widać, teraz Anglicy odcinają kolejny kupon ze swojej współpracy z agentem 007.