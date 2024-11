Powrót najtańszego Scouta i inne nowości Indiana

Jeśli macie zdecydowanie większą kwotę do wydania, to Indian przygotował dla was Roadmastera Elite w malowaniu na 2025 r. Cena pozostała bez zmian i wynosi 209 900 zł. Zupełnie zmieniło się za to malowanie, które jest teraz granatowo-czarno-szare ze złotymi detalami. Do tego silnik i wydech ociekają chromem, a bardziej klasycznego niż w odmianie 2024 wyglądu dopełnia bardziej zabudowany przedni błotnik. Motocykl ten jest limitowany do 300 sztuk na świecie i tylko 60 poza Ameryką Północną.