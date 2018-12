Poseł chce hybryd bez akcyzy. Wszystko w imię czystszego powietrza

Ustawa o elektromobilności funkcjonuje już od kilku miesięcy, a mimo to efekty działania nowych przepisów są mizerne. Poseł Andrzej Kryj z PIS-u wpadł na pomysł, jak poprawić tę sytuację. Proponuje zwolnienie z akcyzy samochodów z klasycznym napędem hybrydowych. Rynek przyznaje mu rację.

"Obecnie na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych zwolnione z akcyzy zostały tylko auta elektryczne oraz auta hybrydowe typu plug-in. W związku z tym, iż samochody tych dwóch typów są (najczęściej – przyp red.) autami klasy premium, średnia cena nowego samochodu na polskim rynku zaczyna się od ok. 150 tys. zł. Jest to dość wysoka cena, której statystyczny Kowalski nie będzie w stanie zapłacić. Należy zwrócić uwagę, iż auta o klasycznym napędzie hybrydowym typu HEV są dużo tańsze w zakupie. Obecnie na rynku nowy samochód tego typu można kupić już za ok. 70 tys. zł. Należy podkreślić, iż samochody tego typu również są przyjazne otoczeniu, a przede wszystkim statystyczny Polak będzie mógł pozwolić sobie na zakup takiego auta" - czytamy w interpelacji posła PiS-u.