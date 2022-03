Polscy fani klasycznych triumphów spotkają się w Beskidzie Sądeckim

Jedną z najważniejszych części spotkania będzie wspólny sobotni przejazd po Beskidzie Sądeckim trasą o długości ok. 150 km. Uczestnicy imprezy odwiedzą Tylicz, Wysową-Zdrój i Stary Sącz. Drugi, krótszy wspólny wyjazd do Słotwiny Areny zaplanowany jest na niedzielę i można go połączyć z powrotem do domu.