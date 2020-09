Polacy chętnie kupują jednoślady. Szczególnie te na kategorię B

Najpopularniejszą marką nowych jednośladów od początku 2020 r. Polsce jest Romet, który sprzedał 4382 sztuki . Jest tak głównie za sprawą motorowerów tej firmy. Nabywców znalazło aż 3155 rometów z silnikami 50 cm3, jednak spadek tej gałęzi rynku i tak oznacza tu dużo gorszy wynik niż rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazła się kolejna marka o polskim rodowodzie, która oferuje jednoślady dla posiadaczy kategorii B. Jest to Junak (3580 sztuk) . W tym przypadku jednak rozkład sprzedaży jest zdecydowanie inny. Motocykle już tak mocno nie odbiegają od motorowerów. Tych większych Junak sprzedał 1529 egzemplarzy, co dało mu też trzecie miejsce w tej kategorii. Co jednak ważne – marka ta w ofercie oprócz motorowerów ma tylko motocykle 125 cm3 .

Mimo mniejszego zainteresowania jednośladami z silnikami 50 cm3, cały czas na rynku nowych jednośladów większość stanowią te, którymi można jeździć na kategorię B, czyli modele z silnikami o pojemności do 125 cm3. Oprócz samych motorowerów są to np. wszystkie motocykle Junaka i większość Rometa. Jak widać, to właśnie takie tanie modele napędzają u nas rynek nowych jednośladów. W przypadku większych motocykli cały czas króluje import używanych – jak podaje Samar, od początku 2020 r. sprowadzono z zagranicy 53 538 sztuk jednośladów. Jest to spadek o 10,32 proc., ale głównie wynika on z pandemii.