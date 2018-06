Po 3 latach warte nawet 100 tys. zł mniej. Najszybciej tracące na wartości auta w USA

Według strony, średnio samochód na amerykańskim rynku traci 35 proc. swojej wartości w pierwszych trzech latach. Wyliczono to na podstawie badania ponad 4 mln różnych aut. Na niechlubnej liście 10 najszybciej tracących na wartości modeli znalazły się głównie sedany z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ dzisiaj najbardziej pożądane rodzaje nadwozia to SUV-y i crossovery. Na miejscach od 6 do 10 uplasowały się takie wozy jak Volkswagen Jetta (48,1 proc.) czy Audi A3 (47,9 proc.).