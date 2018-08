Piękne zachowanie kierowców na autostradzie. Utworzyli potrzebny korytarz życia

W Polsce nie ma obowiązku tworzenia korytarzy życia, ale to nie znaczy, że nie ma co tego robić. Pokazał to przykład z autostrady A2, gdzie odpowiednie ustawienie samochodów pozwoliło służbom dotrzeć na miejsce zdarzenia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

O korytarzach życia mówi się często w negatywnym świetle. Bez problemów można znaleźć filmy pokazujące kierowców, którzy chcąc ominąć korek korzystają z wolnego miejsca i jadą tam pod prąd. Często słyszymy także o tym, że Polacy nie potrafią poprawnie utworzyć pasa dla karetki czy straży pożarnej.

Tymczasem – jak pokazuje wideo – nie ma co generalizować. Kierowcy na autostradzie A2, którzy utknęli w korku, ustawili swoje auta przy krawędziach jezdni. Dzięki temu zostawili miejsce na korytarz życia. Autor filmu nakręcił, jak samochód pogotowia skorzystał z miejsca by sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do poszkodowanych w zdarzeniu.