Niemcy znaleźli sposób na łatwe odzyskanie odebranego prawa jazdy. Robią je w Polsce

Nawet 70 niemieckich obywateli zameldowanych w jednym mieszkaniu i zorganizowane wycieczki z tłumaczem w szczecińskim WORD-zie. To efekt nowego trendu u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy znaleźli sposób, by tanio i szybko odzyskać zabrane uprawnienia.

W Polsce jest taniej i pewniej. Dlatego Niemcy wykorzystują unijne prawo, by odzyskać utracone prawo jazdy (East News, Fot: Wlodzimierz Wasyluk/ Eastnews)

Prawo jazdy odebrane w Niemczech, na przykład za jazdę po alkoholu, można odzyskać w Polsce, informuje radio Tok.fm. Na zachodniej ścianie Polski powstał już sprawnie działający biznes, który to umożliwia. Legalnie, ale za sprawą luk w przepisach.

By możliwe było wyrobienie prawa jazdy w Polsce, obywatel Niemiec musi być przez co najmniej pół roku zameldowany po naszej stronie granicy. Oczywiście nie oznacza to, że musi w Polsce mieszkać. W efekcie powstały siatki pośredników umożliwiających uzyskanie odpowiedniego dokumentu. Cena za "głowę" to około 200 zł. Najbardziej jaskrawym przypadkiem tej praktyki było zameldowanie 70 obywateli Niemiec w polskim dwupokojowym mieszkaniu.

Kiedy już zachodni kandydat na kierowcę ma odpowiednio długi staż meldunkowy, może zapisać się na kurs. Pomagają w tym tłumacze. Sam kurs jest standardowy, ale część egzaminatorów jest przekonana, że korzystający z tej usługi Niemcy w rzeczywistości realizują tylko część obowiązkowych godzin. Potem przychodzi czas na egzamin.

- To zorganizowane grupy - mówi Wirtualnej Polsce Cezary Tkaczyk, dyrektor szczecińskiego WORD-u. - Podczas egzaminu teoretycznego, który realizowany jest za pomocą komputerów, jest możliwość wybrania niemieckiej wersji językowej. W czasie egzaminu praktycznego w samochodzie jedzie tłumacz, który wyjaśnia kandydatowi na kierowcę polecenia egzaminatora. Niemcy zwykle gorzej od Polaków radzą sobie z testem teoretycznym, ale lepiej na mieście. W końcu zdecydowana większość z nich to doświadczeni kierowcy. Problem jest jedynie taki, że od czasu do czasu zdarza się nam zachodni gość, który chce podejść do egzaminu pod wpływem alkoholu - dodaje Cezary Tkaczyk.

Co skłania Niemców do kursu i egzaminu w Polsce? Lwia część zdających do osoby, którym w Niemczech odebrano prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co prawda mogliby oni odzyskać uprawnienia u siebie, ale nie jest to takie łatwe. Trzeba przejść test psychologiczny, który zalicza niespełna 10 proc. zdających. Problemem są również koszty. Za test trzeba zapłacić 800 euro. Za takie pieniądze można zrobić prawo jazdy w Polsce.