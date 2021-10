Piaggio i BP szykują nowości dla elektrycznych jednośladów. Czeka nas rewolucja

Oczywiście będzie to oznaczało stawianie punktów ładowania, ale nie tylko. W przypadku skuterów, motocykli, małych trójkowych pojazdów transportowych czy tuk tuków rozwijana jest idea wymiennych akumulatorów. I to właśnie ją też Włosi będą rozwijać razem z BP. Nie wiadomo, czy będzie to związane z tym, że Piaggio razem Hondą, KTM-em i Yamahą opracowują wspólny standard wymiennych baterii. To tego wszystkiego mają dojść usługi związane z wynajmem akumulatorów i całych pojazdów.