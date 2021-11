Piaggio będzie miało poduszki powietrzne. Wreszcie czeka nas rewolucja

W samochodach czasem trudno zliczyć, ile jest poduszek powietrznych. Jest to standard już od tylu lat, że trudno sobie wyobrazić auto bez tych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo. W przypadku jednośladów jednak nie jest to takie proste. Najpopularniejszym rozwiązaniem są dziś kamizelki czy kurtki z poduszkami powietrznymi, które oferuje wielu producentów ubrań motocyklowych. Najnowsze generacje mają czujniki przeciążeń i potrafią skutecznie wykryć wypadek. Co więcej, często są to urządzenia wielokrotnego użytku, jeśli nie ulegną zniszczeniu.