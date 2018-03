Ogólnopolska akcja policji. Mundurowi patrzą na ręce pieszym i kierowcom

Policja ogłosiła 27 marca ogólnopolską akcję pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Jej celem jest ochrona pieszych, a środkiem działania będą mandaty. Tyle, że w poprzednich edycjach najwięcej otrzymali ich właśnie piesi.

Mamy w Polsce duży problem. Dotyczy on bezpieczeństwa tak zwanych niechronionych uczestników ruchu, czyli tych, których nie zabezpieczają płaty karoserii czy kask i strój motocyklisty. W 2016 r. piesi stanowili aż 39 proc. ofiar wypadków, a w co dziesiątym zdarzeniu ginął człowiek. Według pierwszych wyliczeń policji w 2017 r. w 8197 wypadkach drogowych zginęło 873 pieszych. Sytuacja nie uległa więc poprawie. Szczególnie niepokojące jest to, że 3,4 tys. wypadków to zdarzenia, które polegały na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Zginęło tak 205 osób.