Od początku roku już 500 wypadków z motocyklistami. Policja ostrzega

Policja apeluje do motocyklistów o przestrzeganie ograniczeń prędkości i zasad wyprzedzania. Wiele zależy też od kierowców samochodów. "Gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów, powinni oni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem", powiedział cytowany przez PAP policjant.