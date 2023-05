Honda EM1 e: to pierwszy elektryczny skuter japońskiej marki w Europie

Honda EM1 e: wyposażona jest w akumulator o pojemności 29,4 Ah. Wg Japończyków przekłada się to na zasięg 41,3 km, z czego 30 km pokonywanych jest przy dostępnej pełnej mocy. W trybie ekonomicznym natomiast można przejechać ok. 48 km. Sam akumulator jest wyjmowany i waży 10 kg. Można go ładować w domu za pomocą podłączanej do zwykłego gniazdka ładowarki o mocy 270 W. Uzupełnienie prądu od 25 do 75 proc. zajmuje 160 min, natomiast od 0 do 100 proc. 6 godzin. Jak podaje Honda - akumulator ma zachowywać dobrą pojemność aż przez 2500 cyklów ładowania.