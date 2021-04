Od 2040 r. Honda chce sprzedawać tylko elektryczne motocykle

Toshihiro Mibe, szef Hondy , powiedział, jakie są ekologiczne plany japońskiej marki. Firma chce być neutralna węglowo do 2050 r. Brzmi to pięknie, ale też mało porywająco. Dużo ważniejsze dla klientów Hondy są nawet wcześniejsze plany.

Honda zapowiedziała, że do 2030 r. 40 proc. pojazdów sprzedawanych w Ameryce Północnej ma być elektrycznych. Do 2035 r. ma to być już 80 proc. A najpóźniej w 2040 r. wszystkie nowe hondy będą na prąd. Choć zapowiedź ta dotyczy Ameryki Północnej to należy się spodziewać, że w Europie będzie podobnie.